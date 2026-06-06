Nuove scritte davanti a Casa Milan: "Cardinale go home" e "Liberate il nostro Milan"

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Continua la contestazione dei tifosi del Milan: nuove scritte sono comparse contro Cardinale e la proprietà nella notte davanti alla sede

Non si placa la contestazione dei tifosi del Milan contro Gerry Cardinale e la proprietà rossonera. Al momento i sostenitori rossoneri, a stagione finita, stanno esprimendo il loro dissenso con manifesti, scritte e messaggi in punti strategici della città. Una delle zone maggiormente interessate è ovviamente Casa Milan, la sede del club rossonero, da cui spesso striscioni, frasi o volantini vengono rimossi o cancellati. Questa notte sono comparse altre scritte davanti al piazzale della sede del club.

CONTESTAZIONE, NUOVE SCRITTE DAVANTI A CASA MILAN

Ieri notte era stata l'occasione per appendere in giro per la città di Milano alcuni manifesti dal messaggio eloquente: "Liberate il nostro Milan". Oggi lo stesso gesto è stato ripetuto anche nella città di Napoli (LEGGI QUI). Intanto a Milano sono comparsi nuovi messaggi davanti a Casa Milan, sempre indirizzati al proprietario Gerry Cardinale e a tutta la proprietà rossonera in generale. Due scritte principali: "Cardinale go home" e "Liberate il nostro Milan".