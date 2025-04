Nuovo ds Milan: domenica nuovo colloquio Furlani-Paratici, la strada sembra tracciata

Il Milan è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e al momento il grande favorito per ricoprire questo ruolo è Fabio Paratici che domenica ha parlato nuovamente con Giorgio Furlani, amministratore delegato del club di via Aldo Rossi che sta lavorando in prima persona sulla scelta del nuovo dirigente da inserire nell'organigramma milanista.

A riferirlo è questa mattina Repubblica che spiega che a Casa Milan nessuno vuole correre e sono ancora in corso riflessioni perchè si tratta di una scelta che non può essere assolutamente sbagliata (così come quella successiva del nuovo allenatore), ma la strada sembra essere tracciata e porta appunto a Paratici. Ancora in corsa, ma in seconda fila, restano Tony D'Amico e Igli Tare.