Openda tornare a parlare dell'episodio in cui, sfortunatamente, ruppe il crociato a Bremer
(ANSA) - TORINO, 11 SET - "Sabato contro l'Inter sarà una grande partita, mi aspetto una gara intensa e dura: è una sfida importante, siamo pronti e sono felice di fare il mio esordio in una partita così": il nuovo attaccante della Juventus, Lois Openda, si presenta dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium. "Mi piace essere un numero 9, svario su tutto il fronte d'attacco - dice sulle sue caratteristiche - ma sono pronto a fare ciò che mi chiederà il mister: sono a completa disposizione del tecnico e delle necessità della squadra".
E sull'infortunio di Bremer: "Non era mia intenzione fargli male - risponde Openda sull'episodio che risale a Lipsia-Juve del 2 ottobre scorso, quando il bianconero si fece male al ginocchio in un'azione proprio con il nuovo attaccante della Juve - e avremo il tempo per parlarne ancora: è un grande calciatore e una fantastica persona". (ANSA).
