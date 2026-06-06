Ora è ufficiale, Vincenzo Italiano è il nuovo tecnico del Besiktas
Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Besiktas. Nella giornata di ieri l'ex tecnico di Spezia, Fiorentina e Bologna è sbarcato a Istanbul dove ha firmato un contratto biennale. L'allenatore calabrese affronterà così la sua prima esperienza all'estero: è stato annunciato oggi con un comunicato ufficiale.
ITALIANO AL BESIKTAS: IL COMUNICATO
"Il Beşiktaş ha comunicato al KAP di aver raggiunto un accordo con l'esperto allenatore italiano Vincenzo Italiano per la guida tecnica della nostra Prima Squadra di Calcio.
Di seguito la dichiarazione inviata al Kamuyu Aydınlatma Platformu da parte del Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.:
"È stato firmato un contratto con il Signor Vincenzo Italiano per la Direzione Tecnica della nostra Squadra di Calcio Professionistica fino al termine della stagione 2027-2028."
Nel dare il benvenuto nella famiglia del Beşiktaş al nostro Direttore Tecnico Vincenzo Italiano, certi che renderà servizi importanti al nostro club, gli auguriamo il meglio e i più grandi successi."
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