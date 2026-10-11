Ordine: "Amorim sogna di vincere trofei, ma ora deve risolvere il problema del gol"

Il giornalista Franco Ordine ha spiegato che una delle priorità di Ruben Amorim è quello di risolvere il problema del gol del Milan che segna troppo poco

In vista di Sassuolo-Milan, Franco Ordine ha scritto sulle pagine de Il Giornale: "La parola passa ad Amorim e al suo Milan impegnato in un viaggio trappola contro la sua bestia nera, il Sassuolo. Stavolta a guidarlo è Aquilani, già un passato in rossonero, considerato tra i tecnici all’avanguardia della nuova serie A. Amorim è consapevole della grande responsabilità che ricade sulle sue spalle. 'Non so quanto tempo impiegheremo per vincere trofei, ma quello è l’obiettivo' ripete nell’attesa che questo Milan risolva il problema più urgente. E cioè recuperare un numero sufficiente di gol. Fin qui ne ha collezionati 10, una media di 2 a partita, pochi per autorizzare sogni di gloria".

Queste le parole sul tema di Ruben Amorim durante la conferenza stampa di ieri: "Abbiamo segnato in media 2 gol a partita, però questo non può essere sempre questa la risposta. Non stiamo creando abbastanza occasioni da gol perché non stiamo passando abbastanza tempo nell'area di rigore avversaria. Potremmo segnare più gol se buttassimo più palle nell'area avversarie. Alle volte non segniamo ma creiamo occasioni. Non posso nascondermi dietro i 10 gol e dire che sono contento della fase offensiva. No, dobbiamo fare meglio, creare più occasioni da gol. Non guardo solo al gol ma alla prestazione della squadra a livello offensivo. Dobbiamo lavorare, miglioreremo, ma possiamo fare meglio".