Real Madrid, Endrick in panchina 90' anche contro il Villarreal

Nemmeno ieri contro il Villarreal, Endrick è stato messo in campo dal tecnico del Real Madrid, José Mourinho

Endrick, attaccante che piace molto al Milan in vista di gennaio, è rimasto in panchina per 90 minuti anche ieri nella gara vinta 1-0 dal Real Madrid contro il Villerreal. José Mourinho, che in estate aveva bloccato la sua partenza, ha deciso ancora una volta di non utilizzare nemmeno per un minuto il giovane talento brasiliano che in questa stagione ha raccimolato fino a questo momento appena quattro minuti tra Liga e Champions League. Per la cronaca, il successo dei Blancos è arrivato grazie ad un gol di Diomande.

Alan Redmond, vicepresidente esecutivo e Global Head of Football di Roc Nation Sports International, agenzia che cura gli interessi di Endrick, ha parlato così ad Adnkronos dell'attaccante verdeoro: "Nel caso di Endrick, ha sempre detto di voler restare a Real Madrid e sono convinto che in questa stagione, quando avrà l'opportunità, segnerà molti gol. Confermo che in estate c'era molto interesse per lui, da diversi Paesi, ma il suo obiettivo non è mai stato quello di lasciare la Spagna. L'aspetto economico non è importante, il giocatore valuta il progetto del club. Qui parliamo di un giocatore con le qualità per stare al Real, servono solo le opportunità. Endrick veniva dal prestito al Lione e in Francia ha giocato molto bene, poi ha avuto qualche problema e credo che per lui sia anche stato abbastanza frustrante non essere al top dal punto di vista fisico. L'idea è però sempre stata quella di rimanere a Madrid. Vedremo cosa succederà in futuro, onestamente penso che resterà al Real per tanto tempo. Questa è la mia opinione. Le voci su Milan e Roma? Non credo che si muoverà. I club menzionati sono fantastici, ma non penso che andrà a giocare da altre parti".