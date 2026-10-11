Ravelli avverte il Milan: "Non può permettersi altre battute d'arresto, anche un pari contro il Sassuolo avrebbe il sapore dell'insuccesso"

La giornalista Arianna Ravelli ha spiegato che il Milan non può permettersi altre battute d'arresto e stasera contro il Sassuolo deve vincere per forza

Arianna Ravelli, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così i risultati di ieri e le gare di oggi in Serie A: "Solo buone notizie sul pianeta Inter, la temuta ripresa dopo la maxi sosta si rivela un atterraggio dolce sul campionato, la prima tappa dell’ottobre di fuoco poco più di una sgambata davanti al Parma che ancora deve faticare per interiorizzare le indicazioni di Alberto Gilardino. E anche se gli emiliani il primo gol se lo fanno da soli, dopo quattro avvii di partita sotto di due reti, l’Inter finalmente ha una partenza da Inter: aggressiva, concentrata, determinata a mettere subito in chiaro chi ha lo scettro del comando. La resa degli avversari è praticamente immediata, la partita dura una ventina di minuti prima di passare in modalità gestione, la circostanza migliore possibile visto che martedì arriva il Bruges. Intanto, è un sabato sera da passare in testa alla classifica, che conta poco ma suona sempre bene.

Nessun effetto nefasto da sindrome da rientro al lavoro (possibili sintomi diagnosticati: apatia, mancanza di concentrazione, ansia, irritabilità) neanche per il Napoli che, anzi, riparte di slancio evitando la trappola Frosinone, la sorpresa del campionato in grado di fermare, prima della sosta, il Como delle meraviglie.

Avremo oggi altri verdetti, a partire da quello che uscià dalla sfida che suscita le maggiori aspettative, quella tra Como e Roma, vero spareggio per il ruolo di anti-Inter. Non possono permettersi altre battute d'arresto Milan e Juve, per cui anche un pareggio contro Sassuolo e Cagliari (non due sfide facili) avrebbe il sapore dell'insuccesso".