Verso Sassuolo-Milan: le due sfide storiche in terra emiliana tra neroverdi e rossoneri

Il Milan sarà impegnato stasera in casa del Sassuolo. Sono dodici i precedenti tra le due squadre sul campo dei neroverdi

Il Milan sarà ospite oggi alle 18 del Sassuolo, un campo che è sempre stato piuttosto ostico per i rossoneri che non vincono al Mapei Stadium dalla stagione 2021-2022, giorno in cui hanno conquistato il loro 19° scudetto. In vista di questa sfida, il sito della Lega Calcio Serie A riporta sui precedenti tra neroverdi e rossoneri: "Sono 12 i precedenti ufficiali in Emilia tra le due squadre: 4 vittorie del Sassuolo (ultima 2-0, Serie A 2025/26), 2 pareggi (ultimo 3-3, Serie A 2023/24) e 6 successi del Milan (ultimo 0-3, Serie A 2021/22).

Due le sfide storiche in terra emiliana: la prima il 12 gennaio 2014, vittoria del Sassuolo per 4-3 dopo il doppio vantaggio rossonero, con poker di Domenico Berardi. Il secondo il 22 maggio 2022, vittoria rossonera per 0-3 nell’ultima giornata di campionato, successo che valse il 19° Scudetto dei milanesi. A segno Giroud (doppietta) e Kessié".

Queste le probabili formazioni di Sassuolo e Milan:

SASSUOLO: (4-3-3) Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurentè.

MILAN: (4-4-1-1) Maignan; Gila, Gabbia, De Winter, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Ramos.