Siparietto Ambrosini: l'ex capitano del Milan dà appuntamento all'alba per correre e trova un tifoso rossonero ad aspettarlo

Siparietto con Massimo Ambrosini protagonista. L'ex capitano rossonero - grande appassionato di running - con una storia instagram nella serata di ieri aveva dato appuntamento per questa mattina, ore 06:45, al Castello Sforzesco di Milano per chiunque volesse fare una corsa in compagnia. Ambrosini ha dato un aggiornamento sempre tramite le sue storie social per mostrare la "sorpresa" ricevuta.

L'ex Milan, arrivato nel luogo dell'appuntamento, non ha trovato un compagno di corsa ma un tifoso rossonero che gli ha chiesto con un sorriso di poter firmare la maglia rossonera dei primi anni 2000 di Ambrosini con il numero 23. Ambro è stato ovviamente al gioco e ha immortalato il tutto con un sorriso.