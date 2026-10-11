Vicepresidente Roc Nation su Endrick: "Non credo che si muoverà. Milan e Roma sono club fantastici, ma non penso che andrà a giocare da altre parti"

Alan Redmond, vicepresidente esecutivo e Global Head of Football di Roc Nation Sports International, ha parlato del futuro di Endrick

Negli ultimi giorni, il nome di Endrick, attaccante classe 2006 del Real Madrid, è stato accostato con insistenza al Milan che già estate aveva provato a prenderlo, ricevendo però il no dei Blancos e di José Mourinho che hanno bloccato la sua partenza. Nonostante ciò, il brasiliano, che in Italia piace anche alla Roma, sta trovando pochissimo spazio (anche ieri sera zero minuto in campo contro il Villarreal) e se le cose non dovessero cambiare nei prossimi due mesi a gennaio chiederà con ogni probabilità di andare a giocare con continuità altrove.

Alan Redmond, vicepresidente esecutivo e Global Head of Football di Roc Nation Sports International, agenzia che cura gli interessi di Endrick, ha parlato così ad Adnkronos dell'attaccante verdeoro: "Nel caso di Endrick, ha sempre detto di voler restare a Real Madrid e sono convinto che in questa stagione, quando avrà l'opportunità, segnerà molti gol. Confermo che in estate c'era molto interesse per lui, da diversi Paesi, ma il suo obiettivo non è mai stato quello di lasciare la Spagna. L'aspetto economico non è importante, il giocatore valuta il progetto del club. Qui parliamo di un giocatore con le qualità per stare al Real, servono solo le opportunità. Endrick veniva dal prestito al Lione e in Francia ha giocato molto bene, poi ha avuto qualche problema e credo che per lui sia anche stato abbastanza frustrante non essere al top dal punto di vista fisico. L'idea è però sempre stata quella di rimanere a Madrid. Vedremo cosa succederà in futuro, onestamente penso che resterà al Real per tanto tempo. Questa è la mia opinione. Le voci su Milan e Roma? Non credo che si muoverà. I club menzionati sono fantastici, ma non penso che andrà a giocare da altre parti".