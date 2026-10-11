Obiettivo rimonta, ma occhio alla trappola Sassuolo. Il Giornale: "La bestia nera del Milan"

Il Milan deve rispondere alle vittorie di ieri di Inter e Napoli, ma non sarà facile sul campo del Sassuolo che è sempre stato ostico per il Diavolo

L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina: "Obiettivo rimonta. Trappola Sassuolo, la bestia nera del Milan". I rossoneri devono rispondere alla vittorie di ieri di Inter e Napoli, ma non sarà facile sul campo del Sassuolo che è sempre stato ostico per il Milan (il Diavolo non vince al Mapei Stadium dal 2022, quando ha festeggiato il suo 19° scudetto). La squadra di Ruben Amorim, che giochrà nove partite nei prossimi 28 giorni, non può permettersi battute d'arresto e quindi dovrà tornare a tutti i costi a Milano con i tre punti in tasca.

Durante la conferenza stampa della vigilia di ieri a Milanello, il tecnico portoghese ha parlato di Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo: "Lo ricordo. Lo ricordo non solo dallo Sporting. So che ha giocato per Jorge Jesus, abbiamo parlato di questo. Ricordo che era molto intelligente. Posso vedere che è molto moderno nell'approccio. Posso vedere anche una piccola influenza di Roberto De Zerbi, nella sua gestione dei centrali. Vogliono avere il possesso della palla ma sono molto intelligenti nel decidere quando devono pressare. Penso che avrà un grande futuro nel calcio".