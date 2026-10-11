Verso Sassuolo-Milan: i precedenti in Emilia tra le due squadre

Il Milan sarà impegnato stasera in casa del Sassuolo. Sono dodici i precedenti tra le due squadre sul campo dei neroverdi

Il Milan sarà ospite oggi alle 18 del Sassuolo, un campo che è sempre stato piuttosto ostico per i rossoneri che non vincono al Mapei Stadium dalla stagione 2021-2022, giorno in cui hanno conquistato il loro 19° scudetto. In vista di questa sfida, il sito della Lega Calcio Serie A riporta sui precedenti tra neroverdi e rossoneri: "Sono 12 i precedenti ufficiali in Emilia tra le due squadre: 4 vittorie del Sassuolo (ultima 2-0, Serie A 2025/26), 2 pareggi (ultimo 3-3, Serie A 2023/24) e 6 successi del Milan (ultimo 0-3, Serie A 2021/22).

Due le sfide storiche in terra emiliana: la prima il 12 gennaio 2014, vittoria del Sassuolo per 4-3 dopo il doppio vantaggio rossonero, con poker di Domenico Berardi. Il secondo il 22 maggio 2022, vittoria rossonera per 0-3 nell’ultima giornata di campionato, successo che valse il 19° Scudetto dei milanesi. A segno Giroud (doppietta) e Kessié".

SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma1

Assistenti: Palermo - Rossi L.

IV uomo: Chiffi

VAR: Santoro

AVAR: Meraviglia

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre 2026

Ore: 18:00

Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia

TV: Dazn, SkySport

Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it