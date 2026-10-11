Serie A, il Milan ha realizzato 8 dei 10 gol segnati in campionato tra il 61’ e il 75’

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Il Milan sarà impegnato stasera in casa del Sassuolo. I rossoneri hanno concentrato la maggior parte dei gol tra il 61' e il 75'