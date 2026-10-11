Il QS titola: "Milan, l'esame è il Sassuolo. Juve a Cagliari per il decollo"

Milan e Juventus devono rispondere alle vittorie di ieri di Inter e Roma. I rossoneri saranno ospiti del Sassuolo, mentre i bianconeri del Cagliari

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina: "Milan, l'esame è il Sassuolo. Juve a Cagliari per il decollo". Rossoneri e bianconeri dovranno rispondere a Inter e Napoli che ieri sono ripartiti entrambe alla grande con due nette vittorie per 3-0 rispettivamente contro Parma e Frosinone. Oggi alle 12.30 è in programma il big-match Como-Roma, mentre alle 15 la Lazio di Gattuso ospiterà il Bologna.

Intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo del Sassuolo, Ruben Amorim ha commentato così la lunga sosta di tre settimane per le nazionali: "Penso che non cambia molto e se sarà positivo o negativo dipende dal momento della squadra. Dipende se hai molti infortuni hai più tempo a disposizione per recuperare i giocatori. Dipende se vai in Nazionale e giochi tutte le partite. È duro, anche perché al ritorno devono giocare tante partite. Vale anche il contrario se prendiamo l'esempio di Koni De Winter, che non ha giocato. Abbiamo perso tanti giocatori per la Nazionale, però questo è un buon segno perché significa che sono importanti. Ho insistito sul fatto che adesso bisogna mettere il piede sull'acceleratore perché le prossime partite saranno importanti per la nostra stagione".