Nuovo ds Milan: nella lista rossonera ci sono anche Boto, Pinto e Benatia

Gerry Cardinale sta cercando un nuovo direttore sportivo da inserire nell'organigramma del suo Milan. In corsa anche Boto, Pinto e Benatia

Non è un mistero che Gerry Cardinale stia lavorando in prima persona per inserire nell'organigramma del Milan un uomo mercato che possa cominciare a lavorare in vista della finestra invernale dei trasferimenti. Il patron milanista, come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, sta portando avanti un vero e proprio casting per trovare questa nuova figura dirigenziale che dovrà lavorare a stretto contatto con Ruben Amorim.

Scrive il quotidiano romano: "Tra i vari dirigenti ascoltati c’è stato anche un contatto con Mehdi Benatia, ex ds del Marsiglia. L’incontro è avvenuto nei giorni passati e Benatia è nella lista dei possibili dirigenti del Milan, così come Boto del Flamengo e Tiago Pinto, attualmente al Bournemouth. I due portoghesi potrebbero avere una preferenza da parte del club anche perché conoscono molto bene Ruben Amorim".