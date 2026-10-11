Il Milan Club Padova Rossonera ha incontrato i ragazzi dell'U15 e U16 del Diavolo
Come riportato dal suo profilo su Facebook, settimana scorsa, in occasione delle sfide dei campionati nazionali Under 15 e Under 16 tra Padova Calcio e AC Milan, il Milan Club Padova Rossonera ha avuto il piacere di incontrare i giovani talenti del Diavolo:
"PADOVA ROSSONERA INCONTRA IL FUTURO DEL MILAN!
Domenica 4 ottobre, ad Albignasego, una giornata speciale all'insegna dei colori rossoneri!
In occasione delle sfide dei campionati nazionali Under 15 e Under 16 tra Padova Calcio e AC Milan, il nostro Milan Club Padova Rossonera ha avuto il piacere di incontrare i giovani talenti del Diavolo e lo staff rossonero.
Sorrisi, fotografie, striscioni e tanta passione per una maglia che unisce generazioni di tifosi!
Perché il Milan non è soltanto la Prima Squadra, ma anche tutti quei giovani che ogni giorno lavorano e crescono inseguendo il sogno rossonero.
Il futuro del Milan passa anche da loro, e noi saremo sempre pronti a sostenerli!
Grazie a tutti per questa bellissima occasione di condivisione!".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
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