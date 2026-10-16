Ordine: "Che a Bartesaghi venisse preferito Estupinan è un piccolo mistero che si può spiegare così"

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso su Il Giornale commentando la vittoria del Milan per 0-4 contro il Salisburgo.

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso su Il Giornale commentando la vittoria del Milan per 0-4 contro il Salisburgo: "La tripletta di Cisse consente ai suoi di compiere i loro primi tre passi in classifica dopo la batosta iniziale. È un passaggio molto utile per ricucire qualche sbrego denunciato dopo l’1 a 1 di Reggio Emilia. Diventa addirittura oziosa la discussione sul sistema di gioco perché al di là dei numeri bisogna segnalare un paio di variazioni sul tema degne di nota che raccontano delle piccole modifiche indispensabili per migliorare il rendimento senza stravolgere il dettato tattico.

Il primo è il seguente: Loftus-Cheek invece di giocare dietro la punta Camarda (ancora acerbo) è tornato all’antico, e cioè a fare il centrocampista al fianco di Jashari (sembrava di rivedere il giovane Modric nella prima mezz’ora) e Rabiot migliorando la presenza in quella zona di campo senza dimenticare qualche assalto. Il secondo ci riporta sulla pista di sinistra dove Bartesaghi è diventato il trampolino di lancio per esaltare il giovane bomber Cisse. Che gli venisse preferito Estupinan in qualche precedente è un piccolo mistero che si può spiegare così: Amorim è partito con un’idea e strada facendo ha cambiato giudizio come accaduto puntualmente anche con Tomori. Ultima nota: occasione persa da Terracciano per dimostrare d’essere degno della compagnia. Quel cartellino rosso, meritato, gli valga da lezione".