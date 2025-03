Ordine e le voci su Fabregas al Milan: "Piace, con questa rosa sarebbe divertimento puro"

A parlare di Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Franco Ordine.

Milan settimana decisiva per allenatore e ds?

"Credo almeno come orientamento di scelte. Per il ds sarà una scelta di uno in grado di lavorare da subito. Paratici? L'unico problema è la squalifica. Bisognerà sciogliere poi il nodo Ibrahimovic, per capire come si inserisce in questo nuovo assetto dirigenziale e poi procedere con i rinnovi di contratto. Conceiçao ha l'occasione della Coppa Italia. Se lo centrerà, le sue chance potrebbero crescere.

Chi mi piacerebbe? Allegri finora non è stato chiamato, a lui sarebbe piaciuto intervenire dopo Fonseca non a dicembre ma molto prima. Come idea calcistica comunque piacerebbe Fabregas. Con questa rosa sarebbe divertimento puro".