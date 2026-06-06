Ordine: "Ibra, così non va bene. Occorre trasparenza e precisione nei ruoli"

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Franco Ordine rivolge un sentito appello a Zlatan Ibrahimovic. Da "dirigente" lo svedese non è riuscito lontanamente a pareggiare quanto fatto in campo

C'è grande insofferenza verso Zlatan Ibrahimovic all'interno del mondo rossonero. Ma non per lo svedese in sé come persona, ma per il suo modo di porsi nei confronti del suo ruolo. Ruolo che, dopo anni, non è ancora definito con precisione. Il noto giornalista Franco Ordine, con un video sul suo profilo Instagram, si è rivolto a Zlatan con sincerità e schiettezza.

IBRAHIMOVIC, L'APPELLO DI FRANCO ORDINE

“Caro Ibra, dentro o fuori? Io capisco anche il tuo stato d’animo e la tua difficoltà in questo momento di accreditare una narrazione secondo cui tu non hai nessun ruolo, e in effetti non ce l’hai, nel Milan. Sei solo e soltanto un investitore di RedBird e quindi, solo e soltanto se ti chiedono dei consigli, sei portato a fornirli. Non va bene così. Essere un po’ di qua e un po’ di la…

Hai già avuto un’esperienza in questo senso, ed è stata un’esperienza disastrosa. Me lo ricordo perfettamente quando hai messo il cappello su Fonseca allenatore, su Conceiçao allenatore, poi sul mercato di gennaio, e ancora, rispondendo a Boban, quando gli hai detto “Chi sono io? Io sono il boss”. Ecco, non va bene così. Occorre trasparenza e soprattutto precisione nei ruoli. Tu vuoi stare dentro? Benissimo. Stai dentro e ti metti sulle spalle la responsabilità di stare dentro. Stai fuori? Ma devi rimanere fuori. Nemmeno con i consigli. Altrimenti fai i disastri che hai fatto con Allegri nell’ultimo terzo di stagione”.