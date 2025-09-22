Orlando sul Milan: "Centrocampo meraviglioso ma la difesa non mi dà ancora garanzie"
MilanNews.it
A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando che ha parlato così del nuovo Milan di Massimiliano Allegri: "La difesa non mi dà ancora garanzie ma ha costruito un centrocampo meraviglioso.
Ha un Modric favoloso nella tecnica e può permettere a Fofana e Rabioti di essere interditori e di inserirsi. Ed è una squadra più equilibrata. E manca ancora Leao".
Pubblicità
News
Allegri come Conte: analogie a un anno di distanza. A Milanello è tornato un senato forte. Tifo e San Siro: il lavoro continuadi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Allegri come Conte: analogie a un anno di distanza. A Milanello è tornato un senato forte. Tifo e San Siro: il lavoro continua
3 Milan, turnover in Coppa Italia: Modric e Pulisic riposano, in porta torna Maignan. Prima da titolare per diversi nuovi acquisti
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Luca SerafiniEppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com