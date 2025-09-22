Orlando sul Milan: "Centrocampo meraviglioso ma la difesa non mi dà ancora garanzie"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando che ha parlato così del nuovo Milan di Massimiliano Allegri: "La difesa non mi dà ancora garanzie ma ha costruito un centrocampo meraviglioso.

Ha un Modric favoloso nella tecnica e può permettere a Fofana e Rabioti di essere interditori e di inserirsi. Ed è una squadra più equilibrata. E manca ancora Leao".