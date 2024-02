Padovan: "C'è un problema Maignan. Non è vero che è meglio di Donnarumma"

Presente negli studi di SkySport24, Giancarlo Padovan ha parlato anche del Milan e dell'errore di Maignan contro il Frosinone. Ecco le sue parole: "C'è un problema Maignan e poi c'è il problema delle assenze. Il reparto difensivo ha tante assenze e quindi i meccanismi non possono essere perfetti. E poi c'è un problema Maignan che in questa stagione non è quello degli anni scorsi. Non è meglio di Donnarumma come dice qualcuno.

Prende spesso gol sul primo palo. Al momento è poco sicuro e dà poche garanzie e quindi dà poca sicurezza alla difesa. Maignan non è più sicuro come lo era prima. Ha fatto diversi errori che sono costati o potevano costare dei punti al Milan. Non è diventato un brocco, ma in questo momento sta faticando".