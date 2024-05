Pagelle Gazzetta: Leao e Pulisic i migliori, deludono Musah e Giroud

Nelle pagelle odierna della Gazzetta Sportiva, sono Rafael Leao e Christian Pulisic i giocatori del Milan che si sono meritati il voto più alto (7,5): l'americano ha segnato una doppietta nel 5-1 al Cagliari, mentre il portoghese è entrato in campo nella ripresa e ha dato la scossa giusta alla formazione di Stefano Pioli. Bene anche Bennacer, autore del gol che ha aperto il match, che ha preso 7.

Mezzo voto in meno, ma prestazione comunque positiva, per Sportiello, Kalulu e Reijnders. Sufficienza piena (6) per Thiaw, Florenzi, Chukwueze, Tomori e Okafor. 5,5 per Gabbia, anche se il voto più basso (5) è stato dato dalla Rosea a Musah e Giroud: il primo ha pasticciato troppo con il pallone tra i piedi e ha perso Nandez in occasione della rete del Cagliari, mentre il centravanti francese ha faticato parecchio e non è mai andato vicino al gol.