Pagelle Gazzetta - Super Leao, Tatarusanu è il peggiore

Ci sono un po’ di insufficienze nel Milan di ieri. La Gazzetta dello Sport, ad esempio, ha bocciato le performance di Romagnoli, Bennacer e Krunic (5.5 per loro). Ma il peggiore nei rossoneri è stato Tatarusanu (voto 5): "Quell’uscita a vuoto sul gol di Dzeko è stata proprio brutta", scrive la rosea. Sufficienza piena per Kjaer, Theo Hernandez, Calhanoglu e Castillejo, mezzo punto in più (6.5) per Calabria, Kessié e Ibrahimovic, autore di una doppietta. Ottima la prova di Saelemaekers (voto 7), ma il migliore è stato Leao (7 anche per lui): il portoghese è "croce e delizia, quando si accende è una forza della natura".