Pallone d'oro 2025, ecco chi è in vetta secondo il CIES
Tutto pronto per la cerimonia del Pallone d'Oro 2025 che decreterà il successore di Rodri. In attesa dell'ufficialità del vincitore, l'Osservatorio calcistico del CIES ha già stilato una sua classifica dei migliori 100 giocatori al mondo basandosi su criteri statistici, analizzando le performance in sei aree di gioco, l’impiego sul campo, il livello sportivo e i risultati delle partite disputate.
Secondo il CIES, è Lamine Yamal a occupare la vetta, dietro di lui Kylian Mbappé e Pedri, mentre Virgil van Dijk, Michael Olise e Mohamed Salah precedono Dembélé, in settima posizione. Anche il compagno di squadra di Dembélé, Achraf Hakimi, figura nella top ten, al nono posto, davanti a Vinicius Jr, decimo.
