Pastore contro Fabbri: "Non posso pensare che non capisca quello che si vede nello schermo"

Il giornalista Giuseppe Pastore, nel suo solito intervento a Cronache di Spogliatoio, torna sull'episodio del rigore di Milan-Bologna, prima dato e poi revocato, che ha visto protagonista in negativo il varista Fabbri. Queste le sue parole:

“Il problema sono gli arbitri, il problema è la poca competenza di meccaniche di campo, un’altra cosa che ripetiamo dall’infinito. E anche la difficoltà in alcuni casi a comunicare tra esseri umani. Abbiamo sentito tutti la registrazione di Milan-Bologna. Noi isoliamo l’audio solo per quei tre minuti e si sentono delle cose sconfortanti. Fabbri è un arbitro che ha 150 presenze in A, arbitra dal 2013, è internazionale da 6 anni. Non posso pensare, anche se purtroppo lo penso perché l’ho sentito, che non capisca quello che si vede nello schermo. Neanche in campo, ma proprio seduto davanti ad un monitor. Non solo ignora il fallo di Lukumì, il primo, ma interpreta anche male il secondo dicendo che forse ha preso la palla Freuler, ma non ha preso la palla Freuler. Lui sta fermo col piede ed è Nkunku che gli va addosso, non è vero neanche questo. Mi chiedo, ma non in maniera populista, che cosa deve succedere per toglierlo dal VAR? Perché qui siamo alle prese con 3 minuti di totale blackout visivo. Se io sbaglio 5 rigori in un campionato non è che non tiro più rigori per due giornate, non li tiro più e basta. Mi chiedo come mai Rocchi, che a fine stagione ogni tanto dismette gli arbitri, ma quasi sempre sconosciuti e non sappiamo nemmeno cosa abbian combinato. Mandi avanti un arbitro che oggettivamente fa disastri da 7 o 8 anni”.