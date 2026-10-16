Pavlovic festeggia la vittoria: "Una serata speciale"
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Strahinja Pavlović è tornato ieri sera alla Red Bull Arena, dove per due stagioni ha vestito la maglia del Salisburgo. Per il difensore centrale rossonero è stata un'accoglienza positiva e ricca di applausi.
Lo stesso Pavlovic, sul proprio profilo Instagram, ha scritto così proprio in merito al ritorno in Austria da avversario.
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