News Cisse a MTV: "Da punta o trequartista, ho un po' questo fiuto del gol. Spero di portarmelo dietro"

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Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, si è così espresso a MilanTV al termine della vittoria dei rossoneri per 0-4 contro il Salisburgo

Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, si è così espresso a MilanTV al termine della vittoria dei rossoneri per 0-4 contro il Salisburgo: "Sono tranquillo. È una notte che sicuramente porterò con me, così come questa vittoria, quindi sono contento. Cerco di fare quello che mi chiede il mister: che sia da attaccante centrale o da trequartista, cerco sempre di dare il massimo. Diciamo che ho un po' questo fiuto del gol, per fortuna, e spero di portarmelo dietro per tanto tempo".