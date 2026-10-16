Pagella Gazzetta: voti alti per tanti rossoneri, una sola insufficienza

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Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo nel Milan ha battuto ieri il Salisburgo è stato Alphadjo Cisse, il peggiore invece Filippo Terracciano

Sono ovviamente molto alti i voti nelle pagelle della Gazzetta dello Sport all'indomani del netto succceso del Milan contro il Salisburgo per 4-0. Come migliore in campo è stato ovviamente scelto Alphadjo Cisse, che, grazie alla tripletta realizzata, ha preso 9: "Primi gol in Europa e notte da ricordare. A una settimana dal ventesimo compleanno, con la sua tripletta si porta a casa il pallone e il premio di migliore in campo. Segna anche di testa: più di così..." il commento della Rosea. Giudizi molto positivi anche per tanti altri rossoneri: Rabiot e Jutchison si sono meritati un bell'8, De Winter, Bartesaghi, Loftus-Cheek e Jashari hanno invece preso 7. 6,5 per Maignan, Tomori, Pavlovic e Ramos, sufficienza piena infine per Camarda, Pulisic e Modric. L'unica voto negativo (5) è stata dato dalla Gazzetta dello Sport a Filippo Terracciano, espulso nel finale: "Cartellino rosso dopo una spinta ingenua per fermare Schmid lanciato a rete. Il buco è dalla sua parte ed è due volte colpevole. Entra con il punteggio acquisito, senza riuscire a limitare i danni".

Questo il tabellino di Salisburgo-Milan, match valido per la seconda giornata di Europa League:

SALISBURGO-MILAN 0-4

MARCATORI: 15' Cisse, 32' Cisse, 49' Cisse, 72' Ramos

LE FORMAZIONI

SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla (dall'81 Drexler), Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo (dal 60' Vertessen), Kitano (dal 60' Diakite), Lindstrom (dal 72' Camara); Tabakovic (dal 72' Redzic). A disp.: Fruchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Kratzig, Drexler, Lainer. All. Rohl

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori (dal 67' Terracciano), De Winter, Pavlovic (dall'81' Diawara); Hutchinson, Jashari, Rabiot (dal 60' Modric), Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse (dal 60' Pulisic); Camarda (dal 60' Ramos). A disp.: Torriani, Gila, Diawara, Estupinan; Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze. All. Amorim.

ARBITRO: Feșnic

AMMONITI: Hutchinson (M), Zabransky (S),

ESPULSI: Terracciano (M)

RECUPERO: 1' PT, 3' ST