Il Giornale titola: "Cisse, tre squilli per il Milan e Mancini"
L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina: "Cisse, tre squilli per il Milan e Mancini". Alphadjo Cisse, autore di una tripletta, è stato il grande protagonista della vittoria di ieri del Diavolo in Europa League in casa del Salisburgo. Le tre reti segnate (una di sinistro, uno di testa e uno di destro) sono un segnale importante non solo per Ruben Amorim, che comunque fin dal primo giorno è un suo grande estimatore, ma anche per il ct dell'Italia Roberto Mancini, in vista delle convocazioni per le prossime partite della Nazionale azzurra durante la sosta di novembre.
Questo il tabellino di Salisburgo-Milan, match valido per la seconda giornata di Europa League:
SALISBURGO-MILAN 0-4
MARCATORI: 15' Cisse, 32' Cisse, 49' Cisse, 72' Ramos
LE FORMAZIONI
SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla (dall'81 Drexler), Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo (dal 60' Vertessen), Kitano (dal 60' Diakite), Lindstrom (dal 72' Camara); Tabakovic (dal 72' Redzic). A disp.: Fruchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Kratzig, Drexler, Lainer. All. Rohl
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori (dal 67' Terracciano), De Winter, Pavlovic (dall'81' Diawara); Hutchinson, Jashari, Rabiot (dal 60' Modric), Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse (dal 60' Pulisic); Camarda (dal 60' Ramos). A disp.: Torriani, Gila, Diawara, Estupinan; Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze. All. Amorim.
ARBITRO: Feșnic
AMMONITI: Hutchinson (M), Zabransky (S),
ESPULSI: Terracciano (M)
RECUPERO: 1' PT, 3' ST
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