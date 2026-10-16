News MN - Il Milan è rientrato in Italia: oggi riposo, domani mattina allenamento e ritiro obbligatorio dalle 22

vedi letture

Il Milan è rientrato in Italia dopo la trasferta di Salisburgo. I rossoneri torneranno ad allenarsi domani in vista del prossimo match contro l'Atalanta

Dopo la bella vittoria di ieri in casa del Salisburgo, che ha regalato i primi tre punti in classifica al Milan nella fase campionato di Europa League, il Milan è rientrato poco fa in Italia e Ruben Amorim ha concesso qualche ora di riposo ai suoi ragazzi che domani mattina a Milanello svolgeranno direttamente l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domenica all 18 a San Siro contro l'Atalanta. A partire dalle 22 di domani sera, scatterà poi il ritiro obbligatorio per il gruppo rossonero (chi vuole potrà presentarsi già per la cena che però è facoltativa).

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 7^ GIORNATA

Frosinone-Sassuolo venerdi 16 ottobre ore 20:45 (DAZN)

Venezia-Napoli sabato 17 ottobre ore 15.00 (DAZN)

Bologna-Inter sabato 17 ottobre ore 18:00 (DAZN)

Roma-Genoa sabato 17 ottobre ore 20:45 (DAZN e Sky)

Udinese-Lecce domenica 18 ottobre ore 12.30 (DAZN)

Fiorentina-Como domenica 18 ottobre ore 15:00 (DAZN)

Milan-Atalanta domenica 18 ottobre ore 18.00 (DAZN e Sky)

Juventus-Lazio domenica 18 ottobre ore 20.45 (DAZN)

Monza-Cagliari lunedì 19 ottobre ore 18.30 (DAZN)

Parma-Torino lunedi 19 ottobre ore 20.45 (DAZN e Sky)

di Antonio Vitiello