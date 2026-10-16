Tuttosport dopo il 4-0 del Milan al Salisburgo: "Toh, c’è anche Hutchinson al party"

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Omri Hutchinson è stato una delle note più positive di ieri nel Milan che ha sconfitto 4-0 il Salisburgo in Europa League

All'indomani del netto 4-0 del Milan contro il Salisburgo in Europa League, Tuttosport titola così: "Toh, c’è anche Hutchinson al party". Dopo essere stato un oggetto misterioso in questo inizio di stagione, finalmente l'inglese ha fatto vedere le sue qualtà: schierato da Ruben Amorim dal primo minuto come attaccante esterno di destra, ha messo in mostra la sua velocità, la sua tecnica e la sua abilità nell'uno contro uno. Hutchinson ha regalato l'assist per il primo gol di Cisse ed ha sfiorato in più occasioni anche la rete personale.

Questo il suo commento a fine gara: "Abbiamo giocato veramente bene, penso che lo abbiamo fatto anche in altre partite, ma non siamo stati dei killer, come dice il nostro allenatore. A volte giochiamo bene, ma non segniamo abbastanza gol. Invece stavolta abbiamo mostrato tutta la nostra cattiveria quando siamo entrati in area. A livello personale è stato un bel passo in avanti, una grande performance di cui sono contento e so che devo continuare così. Ruolo in campo? Dipende dalle partite, a volte arrivano palloni più in mezzo, a volte devo stare più largo. Sono più le volte che gioco largo, ma per essere onesti a me basta stare in campo".