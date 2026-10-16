Hutchinson si congratula con Cisse per la tripletta: il siparietto social

Hutchinson si congratula con Cisse per la tripletta: il siparietto socialMilanNews.it
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Oggi alle 07:20News
di Niccolò Crespi

Una buonissima prestazione quella offerta ieri sera da Omari Hutchinson in Europa League contro il Salisburgo. In un ruolo prettamente non familiare, l'anglo-giamaicano ha offerto un assist per Cisse e giocato una gara di alto ritmo.

Questo il suo post apparso sul proprio profilo Instagram poche ore la vittoria della Red Bull Arena.