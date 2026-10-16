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VIDEO - Rivedi la tripletta perfetta di Cisse contro il Salisburgo
Tripletta perfetta di Cisse: testa, sinistro e destra. Rivedi i gol del talento rossonero che ha deciso la sfida col Salisburgo
Testa, sinistro e infine destro: tripletta perfetta per Cisse, che si porta a casa il pallone della sfida tra Salisburgo e Milan. Il rossonero è diventato il più giovane giocatore italiano nella storia delle maggiori competizioni europee ad aver realizzato tre o più gol in una singola partita. Rivedi i suoi gol nel video in calce all'articolo!
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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