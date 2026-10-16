Europa League: tutti i risultati e classifica aggiornata
Di seguito tutti i risultati delle partite di ieri sera giocate alle 21.00 di Europa League, con la Juventus che ha vinto in rimona 1-2 all'ultimo minuto. Vince ancora il Bournemouth, prossimo avversario del Milan. Infine la classifica aggiornata.
EUROPA LEAGUE, I RISULTATI DELLE 18.45
Salisburgo-Milan 0-4
Celje-Omonia Nicosia 0-3
Sparta Praga-Lillestrom 1-1
Lione-Crystal Palace 3-2
Lech Poznan-Bayer Leverkusen 0-4
Torreense-Sunderland 1-2
Unione Saint Gilloise-Real Sociedad 1-1
AZ-Sheva 2-1
EUROPA LEAGUE, I RISULTATI DELLE 21
Benfica-Celtic 4-1
Bournemouth-Sturm Graz 3-0
Celta Vigo-Juventus 1-2
Dinamo Zagabria-Anderlecht 1-0
Ferencvaros-Viktoria Plzen 2-1
Hoffenheim-Besiktas 2-3
Jagiellonia-Ararat Armenia 3-1
Olympique Marsiglia-Olympiakos 0-1
NEC-Lesvki Sofia 1-1
Rennes-OFI Creta 1-1
EUROPA LEAGUE, LA CLASSIFICA
Juventus 6
Bayer Leverkusen 6
Benfica 6
Besiktas 6
Bournemouth 6
Omonia 6
Ferencvaros 6
Lione 6
Sunderland 6
Olympiakos 6
Sparta Praga 4
Union Saint-Gilloise 4
Rennes 4
Dinamo Zagabria 4
Crystal Palace 3
Milan 3
Jagiellonia 3
OFI Creta 3
Torreense 3
AZ Alkmaar 3
Salisburgo 3
Real Sociedad 1
Lillestrom 1
Levski Sofia 1
Happoel Beer Sheva 1
Sturm Graz 1
NEC 1
Celta Vigo 0
Anderlecht 0
Hoffenheim 0
Viktoria Plzen 0
Olympique Marsiglia 0
Celtic Glasgow 0
Ararat-Armenia 0
Celje 0
Lech Poznan 0
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