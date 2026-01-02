Pavlovic non gioca, Bartesaghi scala in difesa. Sulla fascia c'è Estupinan

vedi letture

Pavlovic non ha recuperato dopo l'attacco febbrile accusato ieri e non sarà quindi nell'undici titolare che affronterà il Cagliari questa sera. Al suo posto c'è Bartesaghi, che scala come braccetto di difesa a sinistra, e sulla fascia torna titolare Pervis Estupinan.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.