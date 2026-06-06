Pellegatti guarda avanti: “Calendario molto tosto, servirà partire bene”

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Pellegatti commenta il calendario del Milan e definisce molto difficile l’inizio con i rossoneri che nelle prime quattro avranno 3 trasferte.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato il calendario del Milan della prossima stagione definendo molto complicato l'inizio. Queste le sue parole.

"È preoccupante perché il Milan delle prime quattro partite tre le gioca in trasferta, mentre l'Inter delle prime quattro tre le gioca in casa. Quando il Milan va a Torino con la Juventus, l'Inter affronterà in casa per il suo il primo big match della stagione il Napoli che potrebbe essere allenato da Massimiliano Allegri. A sentire l'entourage, l'entourage di Massimiliano Allegri, il Milan sembra sia scomparso e quindi non va avanti la trattativa per chiudere il discorso relativo alla risoluzione del contratto per e anche per quello che riguarda la buona uscita. Però non è una cosa che riguarda il Milan. Il Milan ha altre preoccupazioni. Il calendario molto difficile, tosto all'inizio e come dico sempre io bisogna partir bene, non sarà facile".