Pellegatti: "Quella dell'anno scorso è stata la stagione più confusa della storia del Milan"

Presente negli studi di Pressing, Carlo Pellegatti ha commentato così il momento del Milan dopo la bella vittoria per 3-0 sul campo dell'Udinese: "C'è grande entusiasmo perchè abbiamo toccato più volte il fondo. Quella dell'anno scorso è stata la stagione più confusa della storia del Milan. Sono contento della rivincita di Allegri perchè quando ha avuto grandi giocatori ha sempre giocato grandi partite. Quando il capitale umano non era eccezionale ha fatto fatica, ma sono contento di rivedere l'Allegri dello scudetto con il Milan. Milan da scudetto? Sì. Milan-Lecce? Sarà una partita piccante perchè ci saranno tanti giocatori da scoprire".

Questo il tabellino di Udinese-Milan 0-3, gara valevole per il quarto turno di Serie A Enilive 2025/2026:

UDINESE-MILAN 0-3

Marcatori: 40', 53' Pulisic (M), 46' Fofana (M)

LE FORMAZIONI

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue (59' Zanoli), Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp (59' Rui Modesto), Zarraga, Karlstrom, Atta (81' Miller); Bravo (45' st Buksa), Davis (59' Zaniolo). A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Kamara, Bertola, Palma, Piotrowski, Kabasele. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic (67' De Winter); Saelemaekers, Fofana (67' Ricci), Modric (81' Athekame), Rabiot, Estupinan; Pulisic (63' Loftus-Cheek), Gimenez (63' Nkunku). A disp.: Torriani, Pittarella; Odogu, Bartesaghi, Balentien. All. Landucci

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: 30' Atta (U)

Espulsi: nessuno

Recupero: 2' 1T, 3' 2T