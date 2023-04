Pioli elogia Kalulu: "Ragazzo fantastico. Nella prima stagione meno giocava, più lavorava"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, intervistato in esclusiva a L'Equipe, ha parlato di Pierre Kalulu: "Una grande sorpresa, sì. Pierre è un ragazzo fantastico. Durante tutta la prima stagione qui, nel 2020-20211, ha giocato molto poco, e ha lavorato molto duramente. Non ha mai perso un centimetro, e meno ha giocato, più ha più ha lavorato in allenamento. Perché quando non si gioca, non basta lavorare bene. Per fare un buon lavoro, devi fare meglio degli altri".