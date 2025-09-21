Pioli fischiato a Firenze. Il tecnico: "Giusto: una giornata triste"

vedi letture

Stefano Pioli e la Fiorentina hanno lasciato il "Franchi" tra i fischi. Il motivo sono le zero vittorie in campionato dopo quattro giornate: oggi è arrivata la seconda sconfitta, subita in rimonta contro il Como che nel secondo tempo ha dominato i Viola sul loro terreno di gioco. Momento nero per l'ex tecnico rossonero tornato quest'anno in Serie A dopo la breve parentesi in Arabia Saudita: la sua posizione è già sotto la lente di ingrandimento e non difficilmente saranno concessi altri passi falsi.

Pioli a Sky Sport nel post gara ha parlato così: "Sono molto amareggiato e triste perché la squadra sta lavorando bene in settimana e non riusciamo ad esprimerci poi in partita. I tifosi ci hanno giustamente fischiato. Siamo all'inizio ma bisogna dare di più. Sicuramente è una giornata triste ma dobbiamo pensare a fare meglio perché abbiamo il potenziale per fare meglio".