Pioli ringrazia i tifosi: "Con noi fino alla fine nonostante la difficoltà, continuiamo così che insieme siamo più forti"

Nonostante la sconfitta per 3-1 maturata questo pomeriggio contro il Sassuolo, durante il suo intervento a DAZN nel post partita mister Pioli ha voluto comunque ringraziare i tifosi presenti a San Siro: "Fatemi dire una cosa ai nostri tifosi, non per fare il ruffiano: sono stati in partita fino alla fine nonostante le difficoltà. Continuiamo così che insieme siamo più forti”.