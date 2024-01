Pioli sorridendo: "Toglieteci dalla lotta Scudetto!". E poi spiega: "Abbiamo un obiettivo chiaro"

vedi letture

Dopo la vittoria contro la Roma, Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di DAZN:

Sullo scudetto: "Toglietici dalla lotta scudetto (sorride, ndr). Noi dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi. Noi abbiamo un obiettivo chiaro: abbiamo fatto un discreto girone di andata, ora vogliamo fare un ottimo girone di ritorno. Non sarà facile, dobbiamo pedalare, ma pensiamo solo alla prossima partita, ad Udine non è mai stata facile per noi".

Sulla classifica: "Potevamo avere qualche punto in più. Paghiamo quelle quattro gare in cui abbiamo fatto solo due punti, non giocando male. Ma non guardiamo al passato, guardiamo al presente e al futuro. Possiamo dire la nostra in campionato e in Europa League".