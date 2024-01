Pioli sul mercato: vuole il difensore. Ecco le sue parole in conferenza

In merito al mercato di gennaio del Milan, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Se cerchiamo ancora un difensore? "Sì sì, non cambiano le scelte che vorremo fare in questo mercato, la società sta lavorando. Ci sono ancora due settimane, non cambia niente".

Che caratteristiche deve avere il difensore che state cercando? "Un difensore completo, per giocare nel Milan devi essere un difensore completo, capace di difendere, di impostare, di partecipare alla manovra offensiva. Un giocatore forte e solido, tante caratteristiche importanti".