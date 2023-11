Pirlo contestato! I tifosi della Samp: "Alla Juve la formazione te la faceva Ronaldo"

vedi letture

Sampdoria in crisi di risultati e dopo la pesante sconfitta di ieri in Coppa Italia (4-0 in favore della Salernitana) un piccolo gruppo di tifosi ha contestato la squadra nella tarda serata di ieri all'areoporto di Genova, quando la Sampdoria è rientrata da Napoli in charter. "Come uomo non posso dirti niente, ma nella Juventus la formazione te la faceva Ronaldo..." uno dei messaggi di un tifoso nei confronti di Pirlo. "Qui ti perdi, se vuoi parliamo di calcio..." la risposta del direttore tecnico doriano Nicola Legrottaglie.

Pochi presenti - riporta PrimoCanale - e qualche parola di disapprovazione: niente di trascendentale, con la squadra che poi ha lasciato l'aeroporto in pullman.