Pistocchi: "Mi sono divertito durante Milan-Bologna, è stata una sfida interessante"

Il Milan è reduce dall'amaro pareggio in campionato contro il Bologna: 2-2 il risultato al termine di una partita ricca di colpi di scena, di gol e (purtroppo) rigori sbagliati per i rossoneri. Ben 2 i penalty sprecati dai ragazzi di Pioli, prima da Giroud e poi da Theo Hernandez. Della recente prestazione del Milan contro i rossoblu, ha scritto così, sul proprio profilo "X" il noto giornalista Maurizio Pistocchi.

Questo quanto scritto dal giornalista e opinionista italiano: "A mio avviso la partita più divertente e interessante è stata quella tra Milan e Bologna: gioco piacevole e tante palle gol create, due pali, due rigori sbagliati, il risultato in bilico sino al 90’. Ma siccome è finita 2-2, sembra sia stato un disastro: per vendere il prodotto calcio- giornali&tv- ormai conta solo vincere o perdere, il risultato che fa il titolo, e il gioco non interessa più a nessuno»