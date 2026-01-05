Pobega, solo 45 minuti a San Siro: da quanto non vince il Bologna in Serie A

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Il Bologna non vince in campionato dal 22 novembre scorso, quando vinse a Udine per 0-3 proprio con doppietta di Pobega: da allora in Serie A sono arrivate due pareggi e tre sconfitte. L'ultima è maturata ieri a San Siro contro l'Inter che ha dominato e vinto per 3-1: il centrocampista di origine triestina è partito dalla panchina ed è entrato all'intervallo al posto di Moro, senza riuscire a invertire l'inerzia della gara.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni

Presenze: 19

Reti: 2

Assist: 1