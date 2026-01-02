Polverosi: "Allegri sarebbe soddisfatto con un difensore in più"

Ieri si è aperto ufficialmente l'anno 2026, oggi comincia definitivamente anche il calciomercato invernale. Per questa ragione il Corriere dello Sport ha proposto, questa mattina, un'analisi di praticamente tutte le venti squadre di Serie A e sui loro progetti da qui a inizio febbraio sui tavoli delle varie trattative. A firmare il pezzo è il giornalista Alberto Polverosi che, tra tutte le formazioni, ha espresso il suo parere anche su quello che farà il Milan, dopo essersi già assicurato Fullkrug.

Il commento del collega Alberto Polverosi sulle strategie di mercato del Milan di Massimiliano Allegri nel giorno dell'apertura della finestra invernale: "Il Milan non fa le coppe e l’organico ristretto è stato gradito anche all’allenatore, poi però arrivano gli infortuni e le soluzioni cominciano a scarseggiare. Ora Allegri sarebbe soddisfatto se avesse anche un difensore in più, da schierare al centro della difesa a tre, per rendere più sicura la fase difensiva e permettere qualche rotazione"