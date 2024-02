Premi Champions 22/23: per il Milan 85,806 milioni di euro. I dati e il confronto con Inter, Juve e Napoli

vedi letture

Più di 300 milioni da dividere nelle quattro partecipanti. È quanto ha fruttato la scorsa Champions alle casse delle quattro partecipanti, cioè Inter, Milan, Napoli e Juventus che, grazie a diversi risultati, sono arrivate a percepire esattamente 321 milioni. Oggi la UEFA ha ufficializzato i bonus dati nello scorso anno, con il Manchester City - vincitore - che ha preso addirtitura 135 milioni di euro, il Real Madrid 118 (soprattutto grazie al ranking storico), poi il Bayern Monaco a 108 e il Paris Saint Germain a 101.

Milan - 85,806 milioni

Il bonus partecipazione è uguale per tutti, quindi 15,64 milioni. Poi c'è il ranking storico del Milan che porta 14,8 milioni (il più basso delle italiane), il market pool che è fissato a 11,9 (il più alto) e i bonus risultati a 10 milioni come per l'Inter. Poi i passaggi di turno: 9,6 per gli ottavi di finale, 10,6 per i quarti, 12 per le semifinali, dove il cammino si è fermato per il doppio derby contro l'Inter, perso.

Inter - 101,289 milioni

Il bonus partecipazione è uguale per tutti, quindi 15,64 milioni. Poi c'è il ranking storico dell'Inter che porta 15,9 milioni, il market pool che è fissato a 10,6 e i bonus risultati a 10 milioni. Poi i passaggi di turno: 9,6 per gli ottavi di finale, 10,6 per i quarti, 12 per le semifinali e 15,5 per la finale di Istanbul, poi persa contro il Manchester City.

Napoli - 77,511 milioni

Il bonus partecipazione è uguale per tutti, quindi 15,64 milioni. Poi c'è il ranking storico del Napoli che porta 18,2 milioni (dietro solo alla Juve nelle italiane), il market pool che è fissato a 7,6 e i bonus risultati a 15,1 milioni: in questo caso il girone porta davvero molti soldi, visto che il Napoli lo aveva dominato. Poi i passaggi di turno: 9,6 per gli ottavi di finale, 10,6 per i quarti quando gli azzurri hanno incrociato il passo del Milan, uscendone sconfitti nel doppio confronto.

Juventus - 56,385 milioni

Il bonus partecipazione è uguale per tutti, quindi 15,64 milioni. Poi c'è il ranking storico della Juventus, nettamente il più alto di tutte le altre italiane, che porta 33 milioni nelle casse bianconere. Di fatto tutto il resto sono briciole: i risultati sono fissati a 3 milioni - una vittoria su sei partite, con sconfitta anche contro il Maccabi Haifa - e un market pool di 4,2 milioni. Insomma, una figura abbastanza magra rispetto alle altre italiane.