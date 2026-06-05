Presidente Federazione austriaca: "Vogliamo trattenere Rangnick fino agli Europei. Spetta a lui prendere una decisione"

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Josef Pröll, presidente della Federazione Austriaca, ha parlato del futuro di Rangnick durante l'intervallo della partita di qualificazione ai Mondiali femminili contro la Slovenia: "Abbiamo avuto molte discussioni e vogliamo trattenerlo fino agli Europei. Lui conosce le nostre risorse. Ora spetta a lui prendere una decisione". Il ct tedesco è nel mirino del Milan per la prossima stagione, con i rossoneri che stanno discutendo con l'ex Red Bull per il potenziale ruolo da DT.

Anche il direttore sportivo della Österreichischer Fußball-Bund, la federazione calcistica austriaca, Peter Schöttel ha risposto alle domande dei media presenti nel ritiro austriaco sulle voci che circolano su Rangnick al Milan. Queste le sue dichiarazioni riportate da sportkrone.at:

Ralf Rangnick al Milan? "Non è assolutamente un tema. Nelle sue ultime dichiarazioni, il presidente Sepp Pröll ha ribadito più volte quale sia la situazione. Per il momento sono felice che la nostra nazionale femminile abbia vinto 1-0 contro la Slovenia e che abbiamo ancora una possibilità di qualificarci ai Mondiali in Brasile".

Ti aspetti una decisione sulla questione Rangnick nel corso della settimana? Ti aspetti un chiarimento definitivo? "Al momento non serve a nulla continuare a parlarne qui. La situazione è chiara. Siamo contenti di svolgere il primo allenamento. Tutti sono di buon umore e continuerà a essere così".