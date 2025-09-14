Primavera 1, 4^ giornata: le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan

Oggi alle 10:24News
di Lorenzo De Angelis

Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan, sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Primavera 1. 

CAGLIARI: Kehayov, Vargiu, Malfitano, Saddi, Liteta, Grandu, Sulev, Mendy, Nuvoli, Franke, Marini. A disposizione: Auseklis, Are, Doppio, Tronci, Pintus, Costa, Cardu, Goryanov, Correnti, Rogusku, Russo. All. Francesco Pisano

MILAN: Longoni, Tartaglia, mancioppi, Sala, Piermarini, Ossola, Perra, Colombo, Nolli, Scotti, Castiello. A disposizione. Faccioli, Doneda, Pagliei, Pandolgi, Del Forno, Adanji, Lontani, Zaramella, Piazzotta, Cisse. All. Giovanni Renna. 