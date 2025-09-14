Primavera 1, 4^ giornata: le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan
MilanNews.it
Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan, sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Primavera 1.
CAGLIARI: Kehayov, Vargiu, Malfitano, Saddi, Liteta, Grandu, Sulev, Mendy, Nuvoli, Franke, Marini. A disposizione: Auseklis, Are, Doppio, Tronci, Pintus, Costa, Cardu, Goryanov, Correnti, Rogusku, Russo. All. Francesco Pisano
MILAN: Longoni, Tartaglia, mancioppi, Sala, Piermarini, Ossola, Perra, Colombo, Nolli, Scotti, Castiello. A disposizione. Faccioli, Doneda, Pagliei, Pandolgi, Del Forno, Adanji, Lontani, Zaramella, Piazzotta, Cisse. All. Giovanni Renna.
Pubblicità
News
Abodi su San Siro: "Auspico ne nasca uno nuovo e che Milano e che l'Italia abbiano uno stadio moderno"
Le più lette
1 Si dice che con Vlahovic il Milan sarebbe tra le prime 4. E con Nkunku e Gimenez? Allegri: "Mi viene da sorridere"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Difesa senza un vero leader: il miglioramento passa dalla relazione
Luca SerafiniCardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un freno
Franco OrdineMilan: stare tutti, ma proprio tutti, con Allegri. Milan-Como a Perth, un pessimo affare
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com