Problemi per Pulisic, rischio panchina: pronto Saelemaekers accanto a Gimenez

vedi letture

Ancora novità inaspettate per il Milan che, tra mercato e news da Milanello, in queste ultime ore, ne sta vedendo delle belle. Secondo quanto viene riportato dall'inviato Peppe Di Stefano, collega di Sky Sport 24 al seguito della squadra rossonera, Christian Pulisic è a rischio panchina per la partita di domani contro il Lecce, in programma al Via del Mare alle ore 20.45 e valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. L'americano ha accusato un fastidio alla caviglia.

Secondo quanto viene riferito da Di Stefano, ancora non è chiaro se Pulisic potrà partire dall'inizio o meno: lo staff e il tecnico Allegri, consapevoli dell'emergenza già in corso in attacco, lo valuteranno e lo decideranno domattina. Nel caso non dovesse farcela spazio ad Alexis Saelemaekers accanto a Gimenez, come seconda punta. La formazione, per il resto, dovrebbe rimanere invariata rispetto alla Cremonese, difesa inclusa, con l'unica novità di Yunus Musah esterno destro nel 3-5-2: lo statunitense è stato provato oggi in questo ruolo.